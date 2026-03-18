Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир

    • 18 марта, 2026
    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир

    В Тертере семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной предоставлено еще 25 квартир.

    Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    На церемонии вручения ключей от квартир заместитель руководителя аппарата министерства Нихад Мухтарлы отметил, что по поручению главы государства после Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны была расширена в пять раз.

    В послевоенный период им было предоставлено около 7 300 квартир и частных домов, а в общей сложности за прошедшие годы - более 16 000.

    Граждане, получившие новое жилье, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир
    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир
    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир
    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир
    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир
    В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир

    Tərtərdə şəhid ailələri və qazilərə daha 25 mənzil verilib
