В Тертере семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 25 квартир
Социальная защита
- 18 марта, 2026
- 16:36
В Тертере семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной предоставлено еще 25 квартир.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
На церемонии вручения ключей от квартир заместитель руководителя аппарата министерства Нихад Мухтарлы отметил, что по поручению главы государства после Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны была расширена в пять раз.
В послевоенный период им было предоставлено около 7 300 квартир и частных домов, а в общей сложности за прошедшие годы - более 16 000.
Граждане, получившие новое жилье, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.
