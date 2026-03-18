Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 20%

Инвестиции в основной капитал Азербайджана в январе-феврале текущего года составили 2 млрд 436,4 млн манатов, что на 19,4% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 51,4%, в ненефтегазовый сектор - на 5,1%.

За январь-февраль 2026 года 1 млрд 434 млн манатов или 58,9% инвестиций пришлось на сферу производства производства продукции, 794,7 млн манатов или 32,6% - на сферу услуг, 207,7 млн манатов или 8,5% - на строительство жилых домов.

Из общего объема инвестиций 1 млрд 781,6 млн манатов или 73,1%, составили внутренние инвестиции.

В январе-феврале 2026 года 1 млрд 298,4 млн манатов, или 53,3%, были направлены на строительно-монтажные работы.