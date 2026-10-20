АЖД назначил дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку на 24-25 октября
Инфраструктура
- 20 октября, 2026
- 16:39
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"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) для удовлетворения растущего пассажирского спроса выполнят дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку 24-25 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.
Поезд отправится из Баку в Агстафу в 08:30, а в обратном направлении - в 17:15.
В ведомстве напомнили, что по этому же направлению ежедневно выполняются рейсы по традиционному расписанию по маршруту Баку-Газах-Баку.
"Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.
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