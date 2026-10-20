Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    АЖД назначил дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку на 24-25 октября

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 16:39
    АЖД назначил дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку на 24-25 октября

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) для удовлетворения растущего пассажирского спроса выполнят дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку 24-25 октября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    Поезд отправится из Баку в Агстафу в 08:30, а в обратном направлении - в 17:15.

    В ведомстве напомнили, что по этому же направлению ежедневно выполняются рейсы по традиционному расписанию по маршруту Баку-Газах-Баку.

    "Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Баку-Агстафа-Баку
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:42
    В Азербайджане зафиксированы массовые попытки кибермошенничества против семей чиновников
    ИКТ
    17:41
    Фото
    Семьи пропавших без вести в I Карабахской войне провели акцию перед Европарламентом
    Диаспора
    17:37
    "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы за инциденты в дерби
    Футбол
    17:34
    В Мадриде арестован педагог за сексуальное насилие над девятью детьми
    Другие страны
    17:31
    Фото
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    Карабах
    17:28
    Турция сохранит войска в Сирии и Ираке до обеспечения безопасности границ
    Другие страны
    17:26
    Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"
    Футбол
    17:22
    Фото
    В Баку пройдет выставка "Зачарованный лес"
    Kультурная политика
    17:19
    Фото
    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ
    ИКТ
    Лента новостей