АЖД назначил дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку на 24-25 октября

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) для удовлетворения растущего пассажирского спроса выполнят дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку 24-25 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Поезд отправится из Баку в Агстафу в 08:30, а в обратном направлении - в 17:15.

В ведомстве напомнили, что по этому же направлению ежедневно выполняются рейсы по традиционному расписанию по маршруту Баку-Газах-Баку.

"Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.