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    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:25
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 24-25 oktyabrda Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı–Qazax–Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.

    Həmin günlər qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, əks istiqamətdə isə saat 17:15-də hərəkət edəcək.

    "Biletləri ADY-nin rəsmi saytı, "ADY Mobile" tətbiqi və ya dəmiryol kassalarından əldə edə bilərsiniz", - məlumatda qeyd olunub.

    Sərnişindaşıma Bakı-Ağstafa qatarı Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    АЖД назначил дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку на 24-25 октября
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