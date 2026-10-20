Глава Минобороны Италии: Беспорядки в стране - это следствие гибридной войны в соцсетях

Беспорядки, вспыхнувшие в минувшие выходные в Милане и других регионах страны, стали следствием "гибридной войны" против Запада.

Как передает Report со ссылкой на итальянские медиа, об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе выступления на Форуме по вопросам оборонных закупок в Риме.

По его словам, недавние протесты в стране принципиально отличаются от предыдущих демонстраций, в частности из-за значительного влияния социальных сетей.

"События в Милане и других регионах Италии принципиально отличаются от тех, что происходили в прошлые эпохи; они являются результатом того, что я называю "гибридной войной" – формой конфликта, ведущегося против наших стран с помощью нетрадиционных инструментов, таких как TikTok, социальные сети и YouTube", – сказал он.

Отметим, что только вчера в ходе протестов 160 молодых людей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Примерно 80% из них - это несовершеннолетние. Молодые люди в капюшонах устроили погромы, подожгли несколько мусорных контейнеров, ограбили магазины в районе Дуомо в Милане.