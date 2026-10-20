Токаев: Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей рафинированной меди

Казахстан обладает колоссальными запасами полезных ископаемых и страна должна эффективно использовать эти природные ресурсы.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом сегодня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в стране насчитывается более 9,5 тыс. месторождений, ежегодно добывается около 160 млн тонн руды, производится около 3,5 млн тонн медного концентрата.

"Отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует значительный рост. В прошлом году объем продукции сектора достиг $60 млрд. За последние три года во всех регионах страны реализовано 540 индустриальных проектов. В результате создано около 50 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня мы приступаем к реализации еще одного значимого индустриального проекта (строительство Актогайского медеплавильного завода - ред.)", - сказал он.

Президент отметил, что новый завод придаст дополнительный импульс развитию экономики Казахстана.

"Мощность нового предприятия составит 300 тыс. тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди. Кроме того, предприятие будет выпускать золото и серную кислоту. Реализация столь масштабного проекта внесет весомый вклад в развитие отечественной металлургии", - отметил глава государства.