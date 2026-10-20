Reuters: Банк Израиля может сохранить ключевую ставку на уровне 3,25% из-за выборов

Банк Израиля может сохранить базовую процентную ставку на уровне 3,25% после трех последовательных снижений на фоне приближающихся парламентских выборов и сохраняющейся экономической неопределенности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

В мае, июле и сентябре центробанк снижал ставку. В рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в ноябре прошлого года, регулятор провел пять снижений по 25 базисных пунктов. Экономисты ожидают, что в дальнейшем ставка может опуститься до 3%.

Согласно информации, решение о сохранении ставки может быть обусловлено политической неопределенностью в преддверии выборов, запланированных на 27 октября. Аналитики Barclays считают, что центробанк может отложить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики до завершения голосования.

В сентябре инфляция в Израиле составила 1,6% против 1,5% в августе. При этом во втором квартале экономика страны продемонстрировала годовой рост на 15,4%, а шекель ослаб по отношению к доллару США до минимального уровня за девять месяцев.

Отмечается, что следующее снижение ставки может состояться в ноябре, когда станут известны результаты выборов и появятся новые данные об инфляции.