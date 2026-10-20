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    Reuters: Банк Израиля может сохранить ключевую ставку на уровне 3,25% из-за выборов

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 16:41
    Reuters: Банк Израиля может сохранить ключевую ставку на уровне 3,25% из-за выборов

    Банк Израиля может сохранить базовую процентную ставку на уровне 3,25% после трех последовательных снижений на фоне приближающихся парламентских выборов и сохраняющейся экономической неопределенности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    В мае, июле и сентябре центробанк снижал ставку. В рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в ноябре прошлого года, регулятор провел пять снижений по 25 базисных пунктов. Экономисты ожидают, что в дальнейшем ставка может опуститься до 3%.

    Согласно информации, решение о сохранении ставки может быть обусловлено политической неопределенностью в преддверии выборов, запланированных на 27 октября. Аналитики Barclays считают, что центробанк может отложить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики до завершения голосования.

    В сентябре инфляция в Израиле составила 1,6% против 1,5% в августе. При этом во втором квартале экономика страны продемонстрировала годовой рост на 15,4%, а шекель ослаб по отношению к доллару США до минимального уровня за девять месяцев.

    Отмечается, что следующее снижение ставки может состояться в ноябре, когда станут известны результаты выборов и появятся новые данные об инфляции.

    Нацбанк Израиля Государство Израиль
    Bank of Israel to pause rate cuts ahead of October 27 election
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