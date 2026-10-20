В одной из школ в Италии произошло нападение, один ученик получил ножевые ранения
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 17:14
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В школе в городе Кастель-Вольтурно (Италия) между двумя учениками произошла ссора, затем один напал на другого с ножом.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.
В результате инцидента 14-летний мальчик получил ножевые ранения в живот и руку, он госпитализирован. Нападавшего задержала полиция.
В связи с инцидентом ведется расследование.
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