В одной из школ в Италии произошло нападение, один ученик получил ножевые ранения

В школе в городе Кастель-Вольтурно (Италия) между двумя учениками произошла ссора, затем один напал на другого с ножом.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

В результате инцидента 14-летний мальчик получил ножевые ранения в живот и руку, он госпитализирован. Нападавшего задержала полиция.

В связи с инцидентом ведется расследование.