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    В одной из школ в Италии произошло нападение, один ученик получил ножевые ранения

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 17:14
    В одной из школ в Италии произошло нападение, один ученик получил ножевые ранения

    В школе в городе Кастель-Вольтурно (Италия) между двумя учениками произошла ссора, затем один напал на другого с ножом.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    В результате инцидента 14-летний мальчик получил ножевые ранения в живот и руку, он госпитализирован. Нападавшего задержала полиция.

    В связи с инцидентом ведется расследование.

    Вооруженное нападение Учебное заведение Италия
    44 filmi
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