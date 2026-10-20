Сахиба Гафарова призвала ТюркПА укреплять сотрудничество в сфере молодежной политики

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала молодых парламентариев ТюркПА укреплять молодежную политику с учетом вызовов, стоящих перед странами.

Как сообщает Report, об этом спикер заявила на 15-м заседании ТюркПА в Бишкеке.

Она подчеркнула, что организация открывает новые возможности для расширения межпарламентского сотрудничества по различным направлениям.

Гафарова подчеркнула, что главная особенность ТюркПА заключается в том, что организация объединяет представителей народов, которых связывают общие культура, история, язык и национально-духовные ценности.

Она заявила, что в настоящее время искусственный интеллект и технологический прогресс стали основным элементом современного управления и устойчивого развития стран. По ее словам, в Азербайджане это направление определено в качестве приоритетного.

Спикер добавила, что в целях поддержки цифровой трансформации Азербайджана принимаются новые законодательные акты. Такие понятия, как цифровые технологии, инновационные продукты и трансфер технологий, включаются в национальное законодательство, определяется правовой статус искусственного интеллекта.

Гафарова подчеркнула, что искусственный интеллект и технологический прогресс, формируя новые возможности, одновременно создают новые вызовы, новые риски в сфере кибербезопасности и информационной безопасности, что делает взаимное сотрудничество в указанной области еще более необходимым.