CFI Financial Group увеличила долю в своей "дочке" в Азербайджане
Финансы
- 18 марта, 2026
- 16:45
Международный брокер CFI Financial Group увеличил долю в своей дочерней инвестиционной компании в Азербайджане до 98,48%.
Как сообщает Report, в частности, инвестиционная компания CFI Financial увеличила свой уставный капитал на 1,45 млн манатов или 31,9% - с 4,55 млн до 6 млн манатов.
В этой связи было выпущено 1 450 новых акций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, все их приобрела CFI Financial Group.
В результате доля компании выросла с 98% до 98,48%, тогда как доли других акционеров - членов наблюдательного совета Карима Маласа и Мазена Аббаса - сократились с 0,15% до 0,12% и с 1,85% до 1,4% соответственно.
Напомним, что CFI Financial была создана в 2024 году на базе инвесткомпании Azfinance, действовавшей с 2014 года.
