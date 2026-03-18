    CFI Financial Group увеличила долю в своей "дочке" в Азербайджане

    Финансы
    • 18 марта, 2026
    • 16:45
    CFI Financial Group увеличила долю в своей дочке в Азербайджане

    Международный брокер CFI Financial Group увеличил долю в своей дочерней инвестиционной компании в Азербайджане до 98,48%.

    Как сообщает Report, в частности, инвестиционная компания CFI Financial увеличила свой уставный капитал на 1,45 млн манатов или 31,9% - с 4,55 млн до 6 млн манатов.

    В этой связи было выпущено 1 450 новых акций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, все их приобрела CFI Financial Group.

    В результате доля компании выросла с 98% до 98,48%, тогда как доли других акционеров - членов наблюдательного совета Карима Маласа и Мазена Аббаса - сократились с 0,15% до 0,12% и с 1,85% до 1,4% соответственно.

    Напомним, что CFI Financial была создана в 2024 году на базе инвесткомпании Azfinance, действовавшей с 2014 года.

    "CFI Financial Group" Azərbaycandakı törəməsindəki payını artırıb
