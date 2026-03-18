Компания Saudi Aramco возобновила работу НПЗ в Рас-Таннуре
Энергетика
- 18 марта, 2026
- 16:38
Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco 13 марта возобновила работу крупнейшего в королевстве НПЗ в Рас-Таннуре на побережье Персидского залива, который был остановлен 2 марта после атаки БПЛА.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Мощность переработки НПЗ составляет 550 тыс. баррелей в сутки.
