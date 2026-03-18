"Saudi Aramco" Fars körfəzindəki ən böyük neft emalı zavodunun fəaliyyətini bərpa edib
Energetika
- 18 mart, 2026
- 16:53
Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" dövlət neft şirkəti martın 13-də krallığın Fars körfəzi sahilində, Ras-Tannurada yerləşən və martın 2-də PUA hücumundan sonra dayandırılmış ən böyük NEZ-inin (neft emalı zavodu) işini bərpa edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
NEZ-in emal gücü sutkada 550 min barel təşkil edir.
17:25
Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıbEnergetika
17:17
Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRHAnalitika
17:16
Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olubBiznes
17:16
Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"Futbol
17:14
AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edibMaliyyə
17:06
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıbEnergetika
17:01
Foto
Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilibFərdi
16:55
Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura start verilibFutbol
16:54
Foto