В рамках визита Зеленского в Испанию подписаны соглашения о сотрудничестве

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В частности, были подписаны соглашение между правительствами о техническом и финансовом сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны Испании и Украины о совместном производстве в Испании, меморандум о взаимопонимании между дипломатической школой МИД ЕС и сотрудничестве Испании и дипломатической академией МИД Украины, договор о выполнении инженерных проектов и испытательных работ в сфере железнодорожного транспорта между "Укрзализныцей" и Tria.