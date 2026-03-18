Ильхам Алиев ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 16:48
18 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.
Как сообщает Report, затем глава государства и первая леди побывали в доме переехавшего в село Бейбалы Гасымова.
После этого президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.
Глава государства вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер.
