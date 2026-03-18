İlham Əliyev Xocavəndin Xanoba kəndində fərdi evlər və infrastrukturun bərpası işləri ilə tanış olub
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 16:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva martın 18-də Xocavənd rayonunun Xanoba kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar.
"Report" xəbər verir ki, sonra dövlət başçısı və birinci xanım kəndə köçmüş Bəybala Qasımovun evində olublar.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xanobaya qayıdan kənd sakinləri ilə görüşüblər.
Dövlət başçısı Xanoba kəndində sakinlərlə birlikdə Novruz tonqalını alovlandırıb.
Son xəbərlər
16:31
Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 % artıbEnergetika
16:30
Foto
Azərbaycan biznes turizmi potensialını ilk dəfə Honq Konqda təqdim edirTurizm
16:28
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:26
Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 6 %-ə yaxın artıbMaliyyə
16:26
Azərbaycanda ilin ilk ayında 8 minə yaxın körpə doğulubDaxili siyasət
16:26
Bu ilin birinci ayında ölkədə evlənən və boşananların sayı azalıbDaxili siyasət
16:24
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 20 %-ə yaxın artıbMaliyyə
16:24
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:23