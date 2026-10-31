Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Qəbələ" ilə heç-heçə edib
Futbol
- 31 oktyabr, 2026
- 19:26
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Misli Premyer Liqasının X turunda "Qarabağ" "Qəbələ" ilə heç-heçə edib.
"Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
Bu nəticədən sonra "Qarabağ" 19 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. 8 xalı olan "Qəbələ" isə 10-cudur.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" matçı isə heç-heçə başa çatıb - 2:2.
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