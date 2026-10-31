İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Qəbələ" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 19:26
    Azərbaycan Premyer Liqası: Qarabağ Qəbələ ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının X turunda "Qarabağ" "Qəbələ" ilə heç-heçə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

    Bu nəticədən sonra "Qarabağ" 19 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. 8 xalı olan "Qəbələ" isə 10-cudur.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" matçı isə heç-heçə başa çatıb - 2:2.

    Misli Premyer Liqası Qarabağ FK Qəbələ FK
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:36
    Cənubi Koreyada avtobusun dərəyə aşması nəticəsində 20-dən çox insan yaralanıb
    Digər ölkələr
    20:32
    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb
    Fərdi
    20:28
    İspaniya La Liqasında hakimlər matçlardan sonra qərarlarını şərh edəcəklər
    Futbol
    20:07
    Samir Şərifov: Orta Dəhlizin inkişafı regional inteqrasiyaya töhfə verir
    Xarici siyasət
    19:59
    Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub
    Digər ölkələr
    19:54
    Maksat Mamıtkanov: Bişkeklə Bakı arasında əməkdaşlıq strateji müstəviyə keçib
    Xarici siyasət
    19:52
    Britaniyada etirazçılar ABŞ-nin aviabazasının girişini bağlayıblar
    Digər ölkələr
    19:37
    Foto
    Azərbaycanlı karateçi Yusif Qəhrəmanlı Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb
    Fərdi
    19:36
    Foto
    HONOR X9e Pro: Sərhədlərə Meydan Oxu
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti