Урсула фон дер Ляйен анонсировала единый свод правил для бизнеса в Евросоюзе

Европейская комиссия представила предложение по EU Inc. - единому своду корпоративных правил, который должен стать краеугольным элементом и отправной точкой для так называемого 28-го режима ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила сегодня президент ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания коллегии.

EU Inc. призван упростить процесс регистрации, ведения и развития бизнеса на всей территории ЕС, стимулируя компании оставаться в Европе и создавая условия для возвращения тех, кто ранее покинул регион.

"Сегодня капитал перемещается мгновенно - одним касанием пальца. Данные облетают весь мир за считанные секунды. Однако в Европе на создание компании или начало ведения бизнеса в другой стране в рамках единого рынка по-прежнему могут уйти недели или даже месяцы", - заявила глава ЕК.

По ее словам, вместо единого рынка предприниматели в ЕС сталкиваются с 27 правовыми системами и более чем 60 национальными формами организации компаний. Это, по мнению фон дер Ляйен, приводит к потере времени и средств на бюрократию вместо развития инноваций.

Глава ЕК подчеркнула, что новая инициатива значительно упростит открытие и развитие бизнеса в Европе: предприниматели смогут создавать компании в течение 48 часов из любой точки ЕС в полностью цифровом формате, менее чем за 100 евро и без требований к минимальному уставному капиталу.