В Азербайджане в январе родились 7,8 тыс. детей
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 16:46
В январе текущего года в Азербайджане родились 7 788 детей.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости снизился с 9,9 до 8,9 на каждые 1 000 человек.
Согласно информации, 54,2% новорожденных - мальчики, 45,8% - девочки. Близнецами родились 286 детей.
Последние новости
17:29
Объем транзита нефти по трубопроводу БТД сократился на 32,9%Энергетика
17:28
Новым председателем Нацбанка Кыргызстана стал Алмаз Бакетаев - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:19
Цена на нефть марки Brent выросла на 5% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:15
Фото
Али Гашимли избран президентом Федерации спортивных танцев АзербайджанаИндивидуальные
17:10
В Азербайджане объем производства сельхозпродукции вырос на 1,2%АПК
17:10
Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились почти на 5%Энергетика
17:06
Внешний госдолг Азербайджана превышает $4,7 млрдФинансы
16:58
Население Азербайджана превысило 10,26 млн человекВнутренняя политика
16:57