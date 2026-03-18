В Азербайджане в январе родились 7,8 тыс. детей

В январе текущего года в Азербайджане родились 7 788 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости снизился с 9,9 до 8,9 на каждые 1 000 человек.

Согласно информации, 54,2% новорожденных - мальчики, 45,8% - девочки. Близнецами родились 286 детей.