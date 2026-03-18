Azərbaycanda ilin ilk ayında 8 minə yaxın körpə doğulub
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 16:26
Azərbaycanda bu ilin yanvar ayında 7788 körpə doğulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu göstərici 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə göstərici azalaraq 9,9-dan 8,9-a düşüb.
Doğulan körpələrin 54,2 faizi oğlan uşaqları, 45,8 faizi isə qız uşaqları olub. Körpələrin 286-sı əkiz doğulub.
