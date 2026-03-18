В январе 2026 года в Азербайджане снизилось число браков и разводов

В январе 2026 года было зарегистрировано 2 922 брака и 1 779 разводов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом 2025 года число браков на 1000 человек населения снизилось с 5,4 до 3,4, а число разводов - с 2,1 до 2,0.