В январе 2026 года в Азербайджане снизилось число браков и разводов
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 16:48
В январе 2026 года было зарегистрировано 2 922 брака и 1 779 разводов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
По сравнению с соответствующим периодом 2025 года число браков на 1000 человек населения снизилось с 5,4 до 3,4, а число разводов - с 2,1 до 2,0.
