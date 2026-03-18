Bu ilin birinci ayında ölkədə evlənən və boşananların sayı azalıb
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 16:26
2026-cı ilin ilk ayında 2922 nikaha daxilolma və 1779 boşanma halları qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 5,4-dən 3,4-ə, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2,0-a düşüb.
