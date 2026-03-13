İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Süni intellektlə qadınları şantaj etməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 15:37
    Süni intellektlə qadınları şantaj etməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

    Daxili İşlər Nazirliyinin Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi (KMBİ) vətəndaşların foto və videolarını təhqiramiz formada montaj edərək sosial şəbəkələrdə paylaşan və onların silinməsi müqabilində pul tələb edən daha bir nəfəri saxlayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Müəyyən olunub ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı M. Atakişiyev "TikTok", "Instagram" və "Telegram" sosial şəbəkələrindən qadınların foto və video görüntülərini əldə edib.

    Daha sonra həmin görüntüləri süni intellekt proqramları vasitəsilə montaj edib, üzərinə təhqiramiz yazılar əlavə edərək saxta hesablar vasitəsilə yenidən sosial şəbəkələrdə paylaşıb. O, foto və video görüntülərin daha geniş yayılmaması, həmçinin silinməsi müqabilində zərərçəkən qadınlardan müxtəlif məbləğlərdə pul tələb edib.

    Faktla bağlı Baş İdarədə cinayət işi başlanılıb. M. Atakişiyevə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə ittiham elan olunub və o, təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi
    В Азербайджане задержали мужчину, шантажировавшего женщин ИИ-фото и видео

    Son xəbərlər

    16:15

    Azərbaycan Belçika ilə "yaşıl enerji"nin ixracı üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    16:15

    Son bir ildə deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    16:11
    Foto

    Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    16:11

    Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    16:07

    Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədir

    Hərbi
    16:04
    Foto

    AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edib

    Maliyyə
    16:04

    Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"

    İnfrastruktur
    16:02

    Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti