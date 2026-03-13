В Азербайджане задержали мужчину, шантажировавшего женщин ИИ-фото и видео

Главное управление по противодействию киберпреступности (ГУБК) при Министерстве внутренних дел Азербайджана задержало очередного подозреваемого, который создавал фото- и видеомонтажи с изображениями граждан оскорбительного содержания, размещал их в социальных сетях и вымогал денежные средства за их удаление.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, следствием установлено, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что 21-летний М. Атакишиев, подозреваемый в данном правонарушении, собирал фотографии и видеозаписи женщин из социальных платформ "TikTok", "Instagram" и "Telegram".

После этого он обрабатывал полученные изображения с помощью программ искусственного интеллекта, сопровождал их оскорбительными подписями и и повторно распространял их в социальных сетях через поддельные аккаунты. Он требовал от пострадавших женщин различные суммы денег за прекращение дальнейшего распространения, а также за удаление фото- и видеоизображений.

По факту Главным управлением возбуждено уголовное дело. М. Атакишиеву предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса, и он привлечен к следствию в качестве обвиняемого.

В отношении задержанного лица по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.