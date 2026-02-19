Prezidentin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclası ilə bağlı paylaşım edilib
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 23:34
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Sülh Şurasının ilk iclası ilə bağlı paylaşım edilib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Sülh Şurasının ilk iclası"
Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Sülh Şurasının ilk iclası pic.twitter.com/jZCzUE024W— İlham Əliyev (@azpresident) February 19, 2026
Son xəbərlər
23:50
Bəhreyn Qəzzada dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılmasını təklif edibDigər ölkələr
23:48
Leyla Əliyeva Albaniyaya səfərlə bağlı video bölüşübXarici siyasət
23:39
"Fənərbağça" Avropa Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərə klubuna uduzubFutbol
23:34
Prezidentin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclası ilə bağlı paylaşım edilibXarici siyasət
23:30
Misirin Baş naziri: Fələstin komitəsi Qəzzanın bütün rayonlarına çıxış əldə etməlidirDigər ölkələr
23:25
Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlərin qarşısı alınıbXarici siyasət
23:15
ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini bir il uzadıbDigər ölkələr
22:50
CAR-da kimya zavodunda partlayışlar baş veribDigər ölkələr
22:48