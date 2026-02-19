На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о 1-м заседании Совета мира
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 23:37
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о первом заседании Совета мира в Вашингтоне.
Как сообщает Report, в ней говорится:
"Первое заседание Совета мира в городе Вашингтон, столице Соединенных Штатов Америки".
Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Sülh Şurasının ilk iclası pic.twitter.com/jZCzUE024W— İlham Əliyev (@azpresident) February 19, 2026
