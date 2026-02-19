Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçib
Hadisə
- 19 fevral, 2026
- 22:02
Beyləqan rayonunda başlayan yanğın geniş əraziyə yayılıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, yanğın hadisəsi rayonun Tatarlar və Eyvazalılar kəndlərinin ərazisində başlayıb.
Yerli sakinlərin verdiyi xəbərə görə, yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçib.
Yanğının söndürülməsinə Beyləqan Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin texnikası və şəxsi heyəti cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam edir.
Son xəbərlər
22:10
Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmurXarici siyasət
22:08
IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaqMaliyyə
22:04
Foto
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
22:02
Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçibHadisə
22:01
"Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilibFutbol
21:43
Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"Maliyyə
21:39
"Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
21:26
Foto
Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıbHadisə
21:21