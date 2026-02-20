İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 20 fevral, 2026
    • 02:20
    Netanyahu: İran hücum etsə, təsəvvür edə bilməyəcəyi cavabla üzləşəcək
    Benyamin Netanyahu

    Əgər İran səhv edib İsrailə hücum etsə, təsəvvür belə edə bilməyəcəyi cavabla üzləşəcək.

    "Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Müdafiə Ordusunun kursantlarının buraxılış mərasimində deyib.

    Netanyahu vurğulayıb ki, İsrail İran təhlükəsinə qarşı əsas müttəfiqi olan ABŞ ilə çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərir.

    Onun sözlərinə görə, keçən həftə Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü zamanı o, İranla aparılacaq danışıqların əsas prinsipləri ilə bağlı İsrailin mövqeyini izah edib.

    Qeyd edək ki, regionda gərginlik son günlərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. ABŞ regiona əhəmiyyətli hərbi-dəniz və aviasiya qüvvələri yerləşdirib. Məlumata görə, bu, 2003-cü ildən bəri Amerika qüvvələrinin regionda ən böyük yerləşdirilməsidir.

    ABŞ və İran nüvə proqramı üzrə iki raund danışıqlar keçirsə də, Ağ Ev tərəflərin mövqelərinin hələ də bir-birindən uzaq olduğunu açıqlayıb. Tramp yaxın on gün ərzində İranla bağlı qərar qəbul ediləcəyini bəyan edib.

    Benyamin Netanyahu İran-ABŞ danışıqları İsrail
    Нетаньяху: В случае атаки, Иран столкнется с ответом, который не может и представить себе

