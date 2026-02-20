İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    SOCAR Tbilisidə Cənubi Qafqazın ilk tam elektrik doldurma stansiyasını açıb

    Energetika
    • 20 fevral, 2026
    • 12:35
    SOCAR Tbilisidə Cənubi Qafqazın ilk tam elektrik doldurma stansiyasını açıb

    Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Tbilisidə Cənubi Qafqaz regionunda ilk tam elektrik enerjisi ilə işləyən doldurma stansiyasını istifadəyə verib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, layihə regionun enerji transformasiyası istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilir.

    Yeni stansiya yalnız elektrikli nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulub və Gürcüstanda ekoloji təmiz nəqliyyatın inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir. Layihə SOCAR-ın ESG prioritetləri və korporativ sosial məsuliyyət strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilib.

    Stansiya 4 şarj qurğusu ilə təchiz olunub və eyni vaxtda altı elektromobilin enerji ilə təmin edilməsinə imkan yaradır. Onlardan ikisi 120 kVt gücündə sürətli şarj cihazıdır və 4 avtomobili təxminən 40 dəqiqəyə tam doldura bilir. Digər iki 22 kVt-lıq şarj qurğusu isə müştərilərin stansiya ərazisində yerləşən mağaza və kafedə vaxt keçirdiyi müddətdə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

    Məlumata əsasən, obyekt qismən günəş enerjisi ilə işləyir. Bu təşəbbüs SOCAR-ın enerjiyə qənaət edən və ekoloji cəhətdən dayanıqlı həllərin tətbiqi istiqamətində regional lider olmaq ambisiyasını əks etdirir. Hazırda şirkətin Gürcüstanda altı yanacaqdoldurma məntəqəsində günəş panelləri quraşdırılıb və bu infrastrukturun genişləndirilməsi planlaşdırılır.

    Statistik proqnozlara görə, Gürcüstanda elektrikli nəqliyyat vasitələrinin sayı 2025-ci ildəki 17 min ədəddən 2030-cu ilə qədər 70-80 minə çata bilər. Bu isə şarj infrastrukturuna tələbatın əhəmiyyətli dərəcədə artacağını göstərir.

    Qeyd edək ki, hazırda SOCAR-ın Gürcüstan üzrə 15 yanacaqdoldurma məntəqəsində elektromobillər üçün şarj xidmətləri mövcuddur və şəbəkənin genişləndirilməsi prosesi davam edir. Tbilisidə istifadəyə verilən tam elektrik enerjili stansiya SOCAR-ın dayanıqlı və balanslı enerji gələcəyinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi daha geniş transformasiya strategiyasının tərkib hissəsidir.

    SOCAR Gürcüstan Tbilisi elektrik enerjisi
    SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей
    SOCAR opens South Caucasus' first fully electric charging station in Tbilisi

    Son xəbərlər

    13:31

    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Daxili siyasət
    13:24

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni üzvü: "Çalışacağam bilik və təcrübəm yararlı olsun"

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Ramin Məmmədov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə dini əməkdaşlığı müzakirə edib

    Din
    13:12
    Foto

    Ağdamda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:12

    IMF 2026-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun artım tempinin sabitləşəcəyini gözləyir

    Maliyyə
    13:07

    Rəsmi Bakı diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:05

    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    13:02

    Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti