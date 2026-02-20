Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:06
    SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

    Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Тбилиси ​​первый в регионе Южного Кавказа автозаправочный комплекс для зарядки электромобилей.

    Как сообщает грузинское бюро Report, проект оценивается как важный шаг на пути к энергетической трансформации региона.

    АЗК предназначен исключительно для электромобилей и призван внести вклад в развитие экологически чистого транспорта в Грузии. Проект реализован в соответствии с приоритетами SOCAR в области ESG и стратегией корпоративной социальной ответственности.

    Комплекс оборудован 4 зарядными устройствами и позволяет одновременно заряжать шесть электромобилей. Объект частично питается от солнечной энергии.

    Эта инициатива отражает стремление SOCAR стать региональным лидером во внедрении энергоэффективных и экологически устойчивых решений. В настоящее время компания установила солнечные панели на шести автозаправочных станциях в Грузии и планирует расширить эту инфраструктуру.

    SOCAR Грузия зарядные станции солнечная энергия электромобили
    SOCAR Tbilisidə Cənubi Qafqazın ilk tam elektrik doldurma stansiyasını açıb
