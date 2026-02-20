İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Yasamalda şirkətin anbarından 10 min manatlıq oğurluq olub

    Din
    • 20 fevral, 2026
    • 12:23
    Yasamalda şirkətin anbarından 10 min manatlıq oğurluq olub

    Yasamal rayonunda çalışdıqları şirkətin anbarından 10 min manatlıq təmir-tikinti materialları oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxslər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə qabaqcadan əlbir olaraq oğurluq cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən 26 yaşlı N.Məmmədov və 23 yaşlı E.Allahverdiyev müəyyən edilərək saxlanılıblar.

    Araşdırmalarla məlum olub ki, həmin şəxslər çalışdıqları şirkətin anbarından bir neçə ay ərzində hissə-hissə tikinti materialları oğurlayaraq satıblar.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    oğurluq özəl şirkətlər təmir-tikinti materialları

    Son xəbərlər

    12:28

    Florida ştatının qanunvericiləri hava limanının adının Trampın şərəfinə dəyişdirilməsini təsdiqləyib

    Maraqlı
    12:24

    Nazir müavini: "Azərbaycan biometrik rəqəmsal imza tətbiq edən azsaylı ölkələrdən biridir"

    İKT
    12:23

    Yasamalda şirkətin anbarından 10 min manatlıq oğurluq olub

    Din
    12:22

    Azərbaycanda mülki və inzibati işlər tam elektronlaşdırılacaq

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:17

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    12:17

    Elmin Məmmədov: "Yeni texnologiyalar ənənəvi sektorları üç dəfə üstələyir"

    İKT
    12:15

    Kəmalə Abıyeva: Rəqəmsallaşmadan sonra kommersiya mübahisələrinə müraciətlər artıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti