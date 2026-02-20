İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 12:19
    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşovla vida mərasimi keçirilib

    Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 ildən sonra tapılan şəhid Qurban Ramazan oğlu Göyüşovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Q.Göyüşov 1974-cü il iyunun 26-da Ağdərə rayonunu Baş Güneypəyə kəndində anadan olub. 1992-ci il martın 12-də Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi istiqamətində itkin düşüb.

    Q.Göyüşov Quzanlı qəsəbəsi Şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq.

