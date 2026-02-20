В Агдаме похоронен шехид I Карабахской войны Гурбан Гёюшов

В бардинском селе Ширванлы состоялась церемония прощания с шехидом Гурбаном Гёюшовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на Аллее шехидов в поселке Гузанлы Агдамского района.

На церемонии прощания присутствовали родственники шехида, представители общественности.

Отметим, что Г. Гёюшов родился 26 июня 1974 года в селе Баш Гюнейпая Агдеринского района. 12 марта 1992 года он пропал без вести в направлении села Чылдыран Агдеринского района.