    В Агдаме похоронен шехид I Карабахской войны Гурбан Гёюшов

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:36
    В Агдаме похоронен шехид I Карабахской войны Гурбан Гёюшов

    В бардинском селе Ширванлы состоялась церемония прощания с шехидом Гурбаном Гёюшовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на Аллее шехидов в поселке Гузанлы Агдамского района.

    На церемонии прощания присутствовали родственники шехида, представители общественности.

    Отметим, что Г. Гёюшов родился 26 июня 1974 года в селе Баш Гюнейпая Агдеринского района. 12 марта 1992 года он пропал без вести в направлении села Чылдыран Агдеринского района.

