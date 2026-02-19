Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Нетаньяху: В случае атаки, Иран столкнется с ответом, который не может и представить себе

    • 19 февраля, 2026
    • 23:54
    Нетаньяху: В случае атаки, Иран столкнется с ответом, который не может и представить себе

    Если аятоллы совершат ошибку и нападут на Израиль, они столкнутся с ответом, который даже не смогут себе представить.

    Как передает Report со ссылкой на издание Times of İsrael, с таким жестким предупреждением в адрес руководства Ирана на церемонии выпуска курсантов Армии обороны Израиля выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху подчеркнул, что Израиль действует плечом к плечу со своим главным союзником - Соединенными Штатами в противостоянии иранской угрозе.

    По его словам, во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе с президентом США Дональдом Трампом он изложил ему позицию Израиля относительно основных принципов любых переговоров с Ираном.

    Отметим, что напряженность в регионе в последние дни заметно возросла. США перебросили в регион значительные военно-морские и авиационные силы, которые, как сообщается, стали крупнейшим развёртыванием американских сил с 2003 года. Хотя в последние недели США и Иран провели два раунда переговоров по ядерной программе, Белый дом дал понять, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга. Накануне Трамп заявил, что ожидает принять решение по Ирану в течение ближайших десяти дней.

