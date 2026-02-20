İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir

    Daxili siyasət
    20 fevral, 2026
    • 10:09
    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir

    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, 600-dək məhkəmə hakimi, həmçinin Məhkəmə-Hüquq Şurası üzvlərinin qatıldığı tədbirin məqsədi hüquq ictimaiyyətini və cəmiyyəti Azərbaycanda gedən məhkəmə-hüquq islahatları barədə məlumatlandırmaqdır.

    Forum çərçivəsində məhkəmə-hüquq sistemində həyata keçirilən islahatlar, qarşıda duran əsas vəzifələr, habelə ədalət mühakiməsi sahəsində mövcud olan müasir çağırışlar müzakirə olunacaq.

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

