Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 10:20
    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана.

    Как сообщает Report, цель мероприятия, в котором принимают участие около 600 судей, а также члены Судебно-правового совета, заключается в информировании юридического сообщества и широкой общественности о реализуемых в Азербайджане судебно-правовых реформах.

    В рамках форума будут обсуждаться реформы, осуществляемые в судебно-правовой системе, предстоящие задачи, а также современные вызовы в сфере правосудия.

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана
    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана
    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана
    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    II Форум судей Азербайджана Судебно-правовой совет
    Фото
    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir
    Фото
    Baku hosts Second Forum of Azerbaijani Judges
    Ты - Король

    Последние новости

    10:54

    Рамиз Рзаев: Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость

    Внутренняя политика
    10:52

    Инам Керимов: В этом году число судей в Азербайджане может превысить 700 человек

    Внутренняя политика
    10:45

    Эльшан Керимов: "Механизм портфельного обеспечения" устранит пробелы в кредитовании микропредпринимательства — ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    10:41

    Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    Спасатели прибыли в село Амаранка Амурской области РФ, где пропал вертолет

    В регионе
    10:37

    В Азербайджан возвращены депортированные из Германии 9 граждан

    Внешняя политика
    10:20
    Фото

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:19

    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Другие страны
    10:10

    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Финансы
    Лента новостей