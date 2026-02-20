В Баку проходит II Форум судей Азербайджана
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 10:20
В Баку проходит II Форум судей Азербайджана.
Как сообщает Report, цель мероприятия, в котором принимают участие около 600 судей, а также члены Судебно-правового совета, заключается в информировании юридического сообщества и широкой общественности о реализуемых в Азербайджане судебно-правовых реформах.
В рамках форума будут обсуждаться реформы, осуществляемые в судебно-правовой системе, предстоящие задачи, а также современные вызовы в сфере правосудия.
