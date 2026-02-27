İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Abdurrahman Aliy: Bakı Türk dünyası üçün elm və irfan mərkəzi olub

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 11:42
    Abdurrahman Aliy: Bakı Türk dünyası üçün elm və irfan mərkəzi olub

    Bakı Türk dünyası üçün elm və irfan mərkəzi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yunus Əmrə İnstitutunun prezidenti Abdurrahman Aliy "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    O, yüz il öncəki qurultayı xatırladaraq həmin hadisəni tarixi gün adlandırıb:

    "Yüz il sonra yenə eyni tarixi məkandayıq, amma bu gün qarşımızda çağdaş çağırışlar dayanır".

    A.Aliy əlavə edib ki, bu gün Türk dünyasının dağınıq mənzərəsi türkologiya elminin daha genişspektrli inkişafı üçün müəyyən maneələr yarada bilər:

    "Açıq demək lazımdır ki, türkologiya elmi, anlayışı üçün fərdi məsuliyyət azdır, bunun üçün Türk dünyasının birliyi mütləqdir. Yaınız bu birlik sayəsində məqsədimizə zamanında çata bilərik. Bu mənada, birliklə yanaşı, koordinasiya da mütləqdir".

    Yunus Əmrə İnstitutunun prezidenti həmçinin Türk dünyasından olan alimlərin Bakıda toplaşmasını tarixi məqam kimi də qiymətləndirib.

    Abdurrahman Aliy Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi türk dünyası Yunus Əmrə İnstitutu

    Son xəbərlər

    12:37

    Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    12:33

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:32

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    12:29

    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edir

    Elm və təhsil
    12:24

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:19

    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Region
    12:18

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti