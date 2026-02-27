İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Xocavənd kənd sakini: Doğma yurda geri dönmək ümidimizi heç vaxt itirmədik

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 11:51
    Xocavənd kənd sakini: Doğma yurda geri dönmək ümidimizi heç vaxt itirmədik

    Sakinlər doğma yurda geri dönmək ümidlərini heç vaxt itirmədilər.

    Bunu "Report"un Prezidentin izi ilə Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Xocavənd kənd sakini Elanora Talıbova deyib.

    O, kəndlərinin 1991-ci ildə işğal olunmasından sonra ilk olaraq Ağcabədi rayonunda məskunlaşdıqlarını bildirib:

    "Daha sonra dövlət bizi evlə təmin etsə də, hər zaman doğulub boya-başa çatdığımız kəndə qayıdacağımız günü gözlədik. Artıq fevralın 20-dən buraya qayıtmışıq, kəndimizin təmiz havası, saf suyu ruhumuza rahatlıq verib. Xocavəndə qayıtdıqdan sonra sanki bütün ağrı-acılarım yox olub. Həmişə inamlı olmuşam, heç vaxt geri dönmək ümidimi itirməmişəm. Çox şükür, o inamımız doğruldu".

