Xocavənd kənd sakini: Doğma yurda geri dönmək ümidimizi heç vaxt itirmədik
Daxili siyasət
- 27 fevral, 2026
- 11:51
Sakinlər doğma yurda geri dönmək ümidlərini heç vaxt itirmədilər.
Bunu "Report"un Prezidentin izi ilə Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Xocavənd kənd sakini Elanora Talıbova deyib.
O, kəndlərinin 1991-ci ildə işğal olunmasından sonra ilk olaraq Ağcabədi rayonunda məskunlaşdıqlarını bildirib:
"Daha sonra dövlət bizi evlə təmin etsə də, hər zaman doğulub boya-başa çatdığımız kəndə qayıdacağımız günü gözlədik. Artıq fevralın 20-dən buraya qayıtmışıq, kəndimizin təmiz havası, saf suyu ruhumuza rahatlıq verib. Xocavəndə qayıtdıqdan sonra sanki bütün ağrı-acılarım yox olub. Həmişə inamlı olmuşam, heç vaxt geri dönmək ümidimi itirməmişəm. Çox şükür, o inamımız doğruldu".
