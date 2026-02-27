İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda "Mahmud Qaşqarlı" paneli keçirilib

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 17:22
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib

    Bakıda təşkil olunan "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans çərçivəsində "Mahmud Qaşqarlı" paneli keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, türkiyəli dilçi və türkologiya üzrə tədqiqatçı Şükrü Haluk Akalın ilk Türkoloji Qurultaydan indiyədək dil sahəsində müşahidə olunan dəyişikliklər barədə çıxış edib.

    O vurğulayıb ki, qurultayda təklif olunan, bütün Türk dillərini əhatə edən, müqayisəli, kollektiv və beynəlxalq əməkdaşlığa əsaslanan ümumi Türk dili etimoloji lüğətinin hazırlanması reallaşmayıb.

    Tarix elmləri doktoru Nəsib Nəsibli "Türkoloji Qurultayın kültür savaşında yeri" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, ilk qurultayda əlifba ilə bağlı qəbul edilən qərarla bağlı ortaya bəzi suallar çıxsa da, onlara cavab tapılmadı:

    "100 il öncə qurultayda çar rejiminin və köhnə siyasi sistemin dəyişdirilməsi məsələsi çox ağır, həssas bir məsələ idi və bu məsələyə ehtiyatla yanaşılırdı. O dövrdə sovetlərdə hələ totalitar rejim tam formalaşmamışdı. Buna görə də səs verənlərin bəziləri açıq şəkildə bunu etsələr də, çox hissəsi belə etmirdi. Müzakirəyə səbəb olan bir məsələ də əlifbanın dəyişdirilməsi idi. Bu məsələdə qaranlıq qalan bir məqam var idi - əgər əlifbanın dəyişdirilməsi yaxşıdırsa, niyə Rusiyanın əlifbası bugünə qədər dəyişmirdi?"

    Yıldız Texniki Universitetinin türk dili və ədəbiyyatının professoru Ayşe Melek Özyetgin çıxışında 1926-cı ildə baş tutan Türkoloji Qurultayda türkologiyaya yanaşmadan bəhs edib.

    Onun sözlərinə görə, toplantıda müzakirələr təkcə türk dövlətlərinin coğrafiyası ilə məhdudlaşmamalıdır:

    "Çin, ərəb və İran xalqları barədə də məlumatlı olmaq önəmlidir. Müzakirələr türk dövlətləri ilə əlaqəsi olan digər ölkələri də əhatə etməlidir".

    Gülər Seymurqızı

    Sevil Seymur

    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib
    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda Mahmud Qaşqarlı paneli keçirilib

    Çin Rusiya Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi türk dövlətləri

    Son xəbərlər

    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    17:59

    Azərbaycanda Qafqaz Albaniyası turizm marşrutu hazırlanıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti