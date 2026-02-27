İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Bakı Metropoliteni AIIB və ADB ilə "yaşıl" və "bənövşəyi" xətlərin tikintisini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 27 fevral, 2026
    • 17:34
    Bakı Metropoliteni AIIB və ADB ilə yaşıl və bənövşəyi xətlərin tikintisini müzakirə edib

    "Bakı Metropoliteni" QSC Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ilə Bakı metrosunun "yaşıl" və "bənövşəyi" xətlərinin tikintisini müzakirə edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr "Bakı Metropoliteni" QSC ilə AIIB və ADB nümayəndə heyətləri arasındakı geniş tərkibdə işgüzar görüşlərdə aparılıb.

    Məlumata əsasən, 5 gün davam edən müzakirələrdə metropolitenin yenilənməsi, genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi layihəsinin 2-ci mərhələsi, "yaşıl" və "bənövşəyi" xətlərin tikintisi, yeni stansiyaların inşasına hazırlıq və növbəti addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Metropolitenin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən bir sıra tədbirlərin beynəlxalq kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi üzrə danışıqlar davam etdirilir.

    Qeyd edilib ki, görüşlərdə həmçinin Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, AZCON Holding və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələri iştirak ediblər.

    Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı Avrasiya İnkişaf Bankı Bakı metrosu
    Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро

    Son xəbərlər

    18:49

    Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti