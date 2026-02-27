Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро

ЗАО "Бакинский метрополитен" обсудило с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Азиатским банком развития (АБР) строительные работы на "Зеленой" и "Фиолетовой" линиях Бакинского метро.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в ходе пятидневных обсуждений состоялся обмен мнениями по второму этапу проекта обновления, расширения и модернизации метрополитена, строительству на "Зеленой" и "Фиолетовой" линиях, подготовке к строительству новых станций и дальнейшим шагам.

"Переговоры по финансированию ряда мероприятий по расширению метрополитена за счет международных кредито, продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во встречах также приняли участие представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства экономики, AZCON Holding и других соответствующих структур.