İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Assosiasiya: Gəlmə və daxili turizm əməliyyatları ƏDV-dən azad edilməlidir

    Turizm
    • 27 fevral, 2026
    • 17:30
    Assosiasiya: Gəlmə və daxili turizm əməliyyatları ƏDV-dən azad edilməlidir

    Azərbaycanda gəlmə və daxili turizm əməliyyatları əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyası" İctimai Birliyinin sədri Ruslan Quliyev Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycanda turizmin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda ictimai dinləmədə bildirib.

    O həmçinin təklif edib ki, sektorda differensial vergi sistemi tətbiq olunsun: "Bu, uzunmüddətli deyil, 2-3 il müddətinə tətbiq olunmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Qarabağda quruculuq işləri gedir, bu, investisiya mühitinə çox müsbət təsir edəcək".

    Bundan başqa, Assosiasiya sədri deyib ki, yerli investorların layihələri dövlət dəstəyi ilə müxtəlif ölkələrdə investisiya forumlarında təqdim edilməli, başqa sözlə, xarici investorlar arasında tanıdılmalıdır".

    Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyası Ruslan Quliyev Milli Məclis
    В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС

    Son xəbərlər

    18:49

    Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti