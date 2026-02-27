В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС
- 27 февраля, 2026
- 18:01
В Азербайджане предложили освободить въездной и внутренний туризм от налога на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщает Report, с такой инициативой выступил председатель Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе.
По его словам, освобождение от НДС должно сопровождаться внедрением дифференцированной налоговой системы в туристическом секторе.
"Эта мера должна носить временный характер - на 2–3 года. Учитывая, что в Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы, такие шаги окажут позитивное влияние на инвестиционный климат", - отметил Руслан Гулиев.
Кроме того, он предложил обеспечить государственную поддержку в продвижении проектов местных инвесторов на международных инвестиционных форумах.