В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС

В Азербайджане предложили освободить въездной и внутренний туризм от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил председатель Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе.

По его словам, освобождение от НДС должно сопровождаться внедрением дифференцированной налоговой системы в туристическом секторе.

"Эта мера должна носить временный характер - на 2–3 года. Учитывая, что в Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы, такие шаги окажут позитивное влияние на инвестиционный климат", - отметил Руслан Гулиев.

Кроме того, он предложил обеспечить государственную поддержку в продвижении проектов местных инвесторов на международных инвестиционных форумах.