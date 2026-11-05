В Азербайджане подержанные автомобили будут продаваться в новом порядке
- 05 ноября, 2026
- 12:20
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В Азербайджане устанавливается новая процедура продажи подержанных автомобилей.
Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенном в бюджетный пакет на 2027 год.
Согласно законопроекту, предлагается в течение трех лет исчислять налог на добавленную стоимость (НДС) с торговой наценки при продаже официальными дилерами, занимающимися реализацией автомобилей, подержанных транспортных средств, с даты производства которых прошло не более пяти лет и которые были приобретены исключительно в безналичном порядке.
Отмечается, что одним из основных вопросов, поднятых в ходе встреч с представителями дилерских сетей, стала высокая налоговая нагрузка по НДС, возникающая при операциях купли-продажи подержанных автомобилей, с даты производства которых прошло не более пяти лет.