В Азербайджане 50% дохода от продажи животных могут освободить от налогообложения

В Азербайджане предлагается на три года предоставить налоговую льготу в отношении 50% дохода, полученного от продажи животных, а также животных, импортируемых в страну для откорма.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно законопроекту, льготы будут распространяться на животных, приобретаемых животноводческими хозяйствами, зарегистрированными в Электронной сельскохозяйственной информационной системе.