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    В Азербайджане 50% дохода от продажи животных могут освободить от налогообложения

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:27
    В Азербайджане 50% дохода от продажи животных могут освободить от налогообложения

    В Азербайджане предлагается на три года предоставить налоговую льготу в отношении 50% дохода, полученного от продажи животных, а также животных, импортируемых в страну для откорма.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Согласно законопроекту, льготы будут распространяться на животных, приобретаемых животноводческими хозяйствами, зарегистрированными в Электронной сельскохозяйственной информационной системе.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Налоговый кодекс Азербайджана
    Azərbaycana kökəltmə məqsədi ilə gətirilən heyvanlar vergidən azad olunacaq
    50% of income from sale of animals may be exempted from taxation in Azerbaijan
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