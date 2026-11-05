В Азербайджане 50% дохода от продажи животных могут освободить от налогообложения
Бизнес
- 05 ноября, 2026
- 12:27
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В Азербайджане предлагается на три года предоставить налоговую льготу в отношении 50% дохода, полученного от продажи животных, а также животных, импортируемых в страну для откорма.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.
Согласно законопроекту, льготы будут распространяться на животных, приобретаемых животноводческими хозяйствами, зарегистрированными в Электронной сельскохозяйственной информационной системе.
Azərbaycana kökəltmə məqsədi ilə gətirilən heyvanlar vergidən azad olunacaq
50% of income from sale of animals may be exempted from taxation in Azerbaijan
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