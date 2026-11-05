İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycana kökəltmə məqsədi ilə gətirilən heyvanlar vergidən azad olunacaq

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:22
    Azərbaycana kökəltmə məqsədi ilə gətirilən heyvanlar vergidən azad olunacaq

    Azərbaycanda heyvan satışından əldə edilən gəlirin 50 %-nə, eləcə də kökəltmə məqsədilə ölkəyə idxal olunan heyvanlara 3 illik vergi güzəşti edilməsi təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    Qanun layihəsinə əsasən, güzəştlər Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyatda olan heyvandarlıq təsərrüfatlarının aldığı heyvanlara aid ediləcək.

    Sənədə görə, kənd təsərrüfatı Azərbaycanın iqtisadiyyatında strateji əhəmiyyətə malik olmaqla ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, regionların sosial-iqtisadi inkişafında, məşğulluğun artırılmasında və qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsində mühüm rol oynayır. Bu sahənin inkişafının dəstəklənməsi məqsədilə 1999-cu ildən etibarən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə torpaq vergisi istisna olmaqla, digər əsas vergilər üzrə tam azadolmalar tətbiq edilmiş, həmçinin istehsal prosesində istifadə olunan əsas resurslar və kənd təsərrüfatı məhsullarının dövriyyəsi üzrə geniş ƏDV güzəştləri müəyyən edilib.

    Vurğulanıb ki, mövcud güzəştlər aqrar sektorun formalaşmasına və inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı, uzunmüddətli tam vergi azadolması nəticəsində sektorda rəqəmsal uçotun tam formalaşmaması, gəlirlərin rəsmi bəyan edilməsinin aşağı səviyyədə olması və vergi inzibatçılığı baxımından müəyyən boşluqların yaranmasına səbəb olmuşdur. Müasir iqtisadi çağırışlar aqrar sahədə dövlət dəstəyinin saxlanılması ilə yanaşı, şəffaflığın artırılmasını, rəqəmsal uçotun genişləndirilməsini və mərhələli vergitutma modelinə keçidi zəruri edir.

    Bu baxımdan, layihədə kənd təsərrüfatı sektorunda uzun illər tətbiq olunan tam vergi azadolmasının birdəfəlik ləğvi deyil, yumşaq keçid prinsipi əsasında mərhələli vergitutma mexanizminin tətbiqi nəzərdə tutulur. Belə ki, gəlir və mənfəət vergisi üzrə mövcud 100 faizlik güzəşt 2027-ci il yanvarın 1-dən etibarən 5 il müddətinə 90 faizlik güzəştlə əvəz edilir və istehsalçıların gəlir və ya mənfəətinin yalnız 10 faizi ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur.

    Bildirilib ki, bununla yanaşı, sadələşdirilmiş vergi üzrə tam azadolma, istehsalçıların öz istehsal etdikləri məhsulların satışı üzrə ƏDV güzəşti, istehsal prosesində istifadə olunan əmlaka görə vergi azadolması, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan və pərakəndə satışı zamanı ƏDV-nin yalnız ticarət əlavəsindən hesablanması mexanizmi əlavə 5 il müddətinə saxlanılır.

    Bu yanaşma aqrar istehsalçılar üçün vergi yükünün kəskin artmasının qarşısını almaqla yanaşı, mövcud dövlət dəstəyinin davamlılığını təmin edir.

    Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi
    В Азербайджане 50% дохода от продажи животных могут освободить от налогообложения
    50% of income from sale of animals may be exempted from taxation in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti