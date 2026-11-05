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    Жандармерия Франции спустя месяц разыскала шесть украденных картин Пикассо

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 12:25
    Жандармерия Франции спустя месяц разыскала шесть украденных картин Пикассо

    Во Франции жандармерия разыскала шесть гравюр Пабло Пикассо, украденных из ресторана в Мужене.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    В рамках дела задержаны семь человек.

    "Подозреваемые в возрасте от 18 до 30 лет уже были известны полиции по делам о кражах и торговле наркотиками. Они могли действовать по чьей-то указке", - отметили в жандармерии.

    На ограбление ушло 15 минут. Преступники действовали втроем - двое из них в капюшонах и перчатках ворвались в заведение, а третий ждал снаружи в машине.

    На поиски пропажи у следствия ушел месяц.

    В ходе полицейской операции, проведенной 3 ноября, работы в отличном состоянии были найдены в различных местах департамента Приморские Альпы. Они оцениваются в более чем 100 тыс. евро.

    Пабло Пикассо Кража (ограбление) Франция
    44 filmi
    MiniBoss

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