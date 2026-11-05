Жандармерия Франции спустя месяц разыскала шесть украденных картин Пикассо

Во Франции жандармерия разыскала шесть гравюр Пабло Пикассо, украденных из ресторана в Мужене.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

В рамках дела задержаны семь человек.

"Подозреваемые в возрасте от 18 до 30 лет уже были известны полиции по делам о кражах и торговле наркотиками. Они могли действовать по чьей-то указке", - отметили в жандармерии.

На ограбление ушло 15 минут. Преступники действовали втроем - двое из них в капюшонах и перчатках ворвались в заведение, а третий ждал снаружи в машине.

На поиски пропажи у следствия ушел месяц.

В ходе полицейской операции, проведенной 3 ноября, работы в отличном состоянии были найдены в различных местах департамента Приморские Альпы. Они оцениваются в более чем 100 тыс. евро.