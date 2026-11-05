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    Продажу сельхозтракторов в Азербайджане предложили освободить от НДС

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:14
    Продажу сельхозтракторов в Азербайджане предложили освободить от НДС

    В Азербайджане предлагается с 1 января 2027 года сроком на шесть лет освободить от НДС продажу сельскохозяйственных тракторов, а импорт запасных частей для них - от НДС и таможенных пошлин.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Цель законопроекта заключается в локализации производства сельскохозяйственных тракторов и поддержке отечественных производителей.

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