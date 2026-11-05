Продажу сельхозтракторов в Азербайджане предложили освободить от НДС

В Азербайджане предлагается с 1 января 2027 года сроком на шесть лет освободить от НДС продажу сельскохозяйственных тракторов, а импорт запасных частей для них - от НДС и таможенных пошлин.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Цель законопроекта заключается в локализации производства сельскохозяйственных тракторов и поддержке отечественных производителей.