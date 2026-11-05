Бензин АИ-92 и дизельное топливо в Азербайджане планируют маркировать
- 05 ноября, 2026
- 12:18
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В Азербайджане предлагается ввести химическую маркировку бензина АИ-92 и дизельного топлива, а также механизм отслеживания их оборота.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.
Согласно законопроекту, механизм маркировки и отслеживания предлагается распространить как на произведенную в Азербайджане, так и на импортируемую топливную продукцию.
Нововведение призвано обеспечить последовательный контроль за налогообложением и оборотом топлива на всех этапах - от поставки и транспортировки до реализации. Предполагается, что механизм будет внедрен с учетом международного опыта.
Законопроект также предусматривает, что Кабинет министров определит перечень производимых в Азербайджане или ввозимых в страну товаров, подлежащих химической маркировке.
Правительство также установит правила регулирования оборота такой продукции на территории страны, применения и реализации химической маркировки, а также ведения ее учета.
В соответствии с предлагаемыми правилами химической маркировке будут подлежать бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.