Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Бензин АИ-92 и дизельное топливо в Азербайджане планируют маркировать

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:18
    Бензин АИ-92 и дизельное топливо в Азербайджане планируют маркировать

    В Азербайджане предлагается ввести химическую маркировку бензина АИ-92 и дизельного топлива, а также механизм отслеживания их оборота.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Согласно законопроекту, механизм маркировки и отслеживания предлагается распространить как на произведенную в Азербайджане, так и на импортируемую топливную продукцию.

    Нововведение призвано обеспечить последовательный контроль за налогообложением и оборотом топлива на всех этапах - от поставки и транспортировки до реализации. Предполагается, что механизм будет внедрен с учетом международного опыта.

    Законопроект также предусматривает, что Кабинет министров определит перечень производимых в Азербайджане или ввозимых в страну товаров, подлежащих химической маркировке.

    Правительство также установит правила регулирования оборота такой продукции на территории страны, применения и реализации химической маркировки, а также ведения ее учета.

    В соответствии с предлагаемыми правилами химической маркировке будут подлежать бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Бензин АИ-92
    Yanacaq məhsullarının markalanması və izlənilməsi mexanizmi tətbiq olunacaq
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    06:35
    Трамп провел со своей командой первое после выборов совещание по Ирану
    Другие страны
    06:05
    Опрос: Уровень доверия к Макрону опустился ниже антирекорда Олланда
    Другие страны
    Лента новостей