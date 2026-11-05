Бензин АИ-92 и дизельное топливо в Азербайджане планируют маркировать

В Азербайджане предлагается ввести химическую маркировку бензина АИ-92 и дизельного топлива, а также механизм отслеживания их оборота.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно законопроекту, механизм маркировки и отслеживания предлагается распространить как на произведенную в Азербайджане, так и на импортируемую топливную продукцию.

Нововведение призвано обеспечить последовательный контроль за налогообложением и оборотом топлива на всех этапах - от поставки и транспортировки до реализации. Предполагается, что механизм будет внедрен с учетом международного опыта.

Законопроект также предусматривает, что Кабинет министров определит перечень производимых в Азербайджане или ввозимых в страну товаров, подлежащих химической маркировке.

Правительство также установит правила регулирования оборота такой продукции на территории страны, применения и реализации химической маркировки, а также ведения ее учета.

В соответствии с предлагаемыми правилами химической маркировке будут подлежать бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.