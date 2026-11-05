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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Анар Алиев: На пособия, пенсии и компенсации будет потрачено 2,2 млрд манатов в 2027г

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 12:30
    Анар Алиев: На пособия, пенсии и компенсации будет потрачено 2,2 млрд манатов в 2027г

    В Азербайджане в 2027 году на пособия, пенсии и компенсации будет потрачено 2,2 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

    "В соответствии с законом "О бюджетной системе" и другими соответствующими законодательными актами подготовлены проекты бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при министерстве на 2027 год, а также спрогнозированы средства, предусмотренные для министерства в проекте государственного бюджета для осуществления выплат населению. Эти проекты разработаны с учетом прогнозов экономического и социального развития страны на следующий год, укрепления социального благосостояния населения, возможностей занятости, демографической ситуации, трудовых ресурсов и ряда основных макроэкономических прогнозов.

    В проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено выделение 5 млрд 503 млн манатов на финансирование выплат населению по направлениям деятельности министерства, расходов на медицинское страхование населения, а также оплачиваемых общественных работ. В проекте государственного бюджета по направлению выплаты пособий, пенсий и компенсаций в общей сложности спрогнозировано 2 млрд 200 млн манатов", - отметил он.

    Анар Алиев Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственный бюджет Азербайджана
    Anar Əliyev: "Gələn il müavinət, təqaüd və kompensasiyalara 2,2 milyard manat xərclənəcək"
    Azerbaijan to allocate AZN 2.2 billion for allowances and pensions in 2027
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