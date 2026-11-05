Анар Алиев: На пособия, пенсии и компенсации будет потрачено 2,2 млрд манатов в 2027г

В Азербайджане в 2027 году на пособия, пенсии и компенсации будет потрачено 2,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

"В соответствии с законом "О бюджетной системе" и другими соответствующими законодательными актами подготовлены проекты бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при министерстве на 2027 год, а также спрогнозированы средства, предусмотренные для министерства в проекте государственного бюджета для осуществления выплат населению. Эти проекты разработаны с учетом прогнозов экономического и социального развития страны на следующий год, укрепления социального благосостояния населения, возможностей занятости, демографической ситуации, трудовых ресурсов и ряда основных макроэкономических прогнозов.

В проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено выделение 5 млрд 503 млн манатов на финансирование выплат населению по направлениям деятельности министерства, расходов на медицинское страхование населения, а также оплачиваемых общественных работ. В проекте государственного бюджета по направлению выплаты пособий, пенсий и компенсаций в общей сложности спрогнозировано 2 млрд 200 млн манатов", - отметил он.