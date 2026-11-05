İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Anar Əliyev: "Gələn il müavinət, təqaüd və kompensasiyalara 2,2 milyard manat xərclənəcək"

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:46
    Anar Əliyev: Gələn il müavinət, təqaüd və kompensasiyalara 2,2 milyard manat xərclənəcək

    2027-ci ildə Azərbaycanda müavinət, təqaüd və kompensasiyalara 2,2 milyard manat xərclənəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi ilə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin birgə iclasında "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    "Büdcə sistemi haqqında" qanuna və digər əlaqəli qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2027-ci il üzrə büdcə layihələri hazırlanıb, həmçinin əhaliyə ödənişlər üçün dövlət büdcəsinin layihəsində nazirliyə nəzərdə tutulan vəsaitlər proqnozlaşdırılıb. Sözügedən layihələr növbəti il üzrə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafı, əhalinin sosial rifahının gücləndirilməsi, məşğulluq imkanları, demoqrafik vəziyyət, əmək ehtiyatları və bir sıra əsas makroiqtisadi proqnozlar əsasında tərtib edilib. 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə əhaliyə ödənişlərin, əhali üzrə tibbi sığorta xərclərinin, habelə haqqı ödənilən ictimai işlərin maliyyələşdirilməsi üçün 5 milyard 503 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.

    Dövlət büdcəsi layihəsində müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənilməsi istiqaməti üzrə ümumilikdə 2 milyard 200 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılıb", - deyə o qeyd edib.

    Anar Əliyev
    Анар Алиев: На пособия, пенсии и компенсации будет потрачено 2,2 млрд манатов в 2027г
    Azerbaijan to allocate AZN 2.2 billion for allowances and pensions in 2027
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti